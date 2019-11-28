Пекин, , 15:01 — REGNUM В российском офисе китайского автопроизводителя Lifan опровергли слухи о закрытии компании. Об этом сообщает RG.

Слухи о банкротстве появились в связи с тем, что руководство автокомпании продало одно из своих предприятий в китайском городе Чунцине и остановило производство на втором заводе. Это повлияло на объемы продаж машин — они стали стремительно снижаться.

Тем не менее в московском офисе китайской компании появившуюся информацию о своём финансовом положении назвали недостоверной. Там сообщили, что компания продолжает разработки и сборки машин, а правительство КНР готово поддержать компанию.

В свою очередь, член партийного комитета Бюро регулирования банковского и страхового бизнеса Цзинь Лицзя сообщил, что кредиторы тоже готовы поддержать компанию Lifan. Так Bank of Chongqing разработал специальный план для разрешения ситуации.

Напомним, в начале ноября компания Lifan Industry получила в РФ сертификат для кроссовера Lifan X70. Согласно документу, теперь данная модель будет ввозится из Китая.

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