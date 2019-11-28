Москва, , 14:56 — REGNUM Появление законопроекта о выходном дне 31 декабря было вполне прогнозируемо, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя предложение сделать 31 декабря выходным днём.

«Ни для кого не секрет, что последний рабочий день в году в любом случае не получается полноценным — настрой у сотрудников, как правило, уже праздничный, да и «отмечание» грядущего Нового года зачастую начинается уже с середины дня.

А если рабочим днем сделать 31 декабря, то почти гарантированно этот день для экономики страны пройдёт впустую. Мало того, что до праздника остается несколько часов и работать в это время будут только те, без чьей деятельности обойтись никак нельзя (водители общественного транспорта, продавцы магазинов, врачи и т. д.), многие люди в этот день заняты подготовкой праздничного стола, приемом гостей или поездкой куда-то, где они собираются встречать Новый год.

То есть значительная часть граждан просто возьмет в этот день отгул или отпуск. Те же, кому далеко ехать не надо, тоже вряд ли станут работать в полную силу, предпочтя начать «расслабляться» уже на рабочем месте.

Так что, как ни крути, а 31 декабря надо делать выходным. Иначе придется выплачивать зарплаты сотрудникам за безделье», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме предложили правительству РФ перенести один из выходных дней на 31 декабря. Предложение должны обсудить члены правительства РФ.

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