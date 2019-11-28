Москва, 28 ноября 2019, 14:56 — REGNUM Многие российские банки столкнулись проблемой эффективного размещения тех средств в евро, которые есть на их счетах, считает экономист Сергей Хестанов. Об этом он заявил 28 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя высказывание главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, которая предостерегла российские кредитные организации от операций в евро, поскольку они перестали приносить прибыль. Как полагает Хестанов, в данном случае формально Набиуллина права, так как с учётом того, что валютное кредитование практически ушло, одним из немногих способов разместить эти средства стали долговые инструменты. В основном речь идёт о госбумагах. А доходность этих инструментов в развитых странах напрямую зависит от ставки центральных банков.
Но, с другой стороны, как пояснил Хестанов, в глазах рядовых граждан отрицательная ставка — это совершенная дикость. Поэтому, по мнению экономиста, скорее всего, в РФ эту проблему решат, введя такую практику, когда человек будет просто платить за обслуживание счета в евро.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в интервью газете Handelsblatt Набиуллина предостерегла российские кредитные организации от операций в евро, поскольку они перестали приносить прибыль.
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