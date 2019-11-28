Москва, , 14:56 — REGNUM Многие российские банки столкнулись проблемой эффективного размещения тех средств в евро, которые есть на их счетах, считает экономист Сергей Хестанов. Об этом он заявил 28 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя высказывание главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, которая предостерегла российские кредитные организации от операций в евро, поскольку они перестали приносить прибыль. Как полагает Хестанов, в данном случае формально Набиуллина права, так как с учётом того, что валютное кредитование практически ушло, одним из немногих способов разместить эти средства стали долговые инструменты. В основном речь идёт о госбумагах. А доходность этих инструментов в развитых странах напрямую зависит от ставки центральных банков.

«Ставка Европейского центрального банка нулевая, а депозитная и вовсе минус полпроцента, — сказал экономист. — Соответственно, размещать деньги туда иррационально. В России отрицательные ставки запрещены, и возникает вопрос, что тогда делать банкам? Как им зарабатывать? Часть банков вообще прекратили открывать вклады в евро. И спич Набиуллиной — это посыл банков к тому, что отрицательные ставки могут стать ещё более отрицательными, и в этих условиях достаточно разумным выглядит либо вообще воздержаться от этих продуктов, либо же наши депутаты расстараются и примут поправки, которые разрешат вводить отрицательные ставки».

Но, с другой стороны, как пояснил Хестанов, в глазах рядовых граждан отрицательная ставка — это совершенная дикость. Поэтому, по мнению экономиста, скорее всего, в РФ эту проблему решат, введя такую практику, когда человек будет просто платить за обслуживание счета в евро.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в интервью газете Handelsblatt Набиуллина предостерегла российские кредитные организации от операций в евро, поскольку они перестали приносить прибыль.

Читайте ранее в этом сюжете: Российские банки уже готовы отказаться от евро из-за убытков — эксперт

Читайте развитие сюжета: Набиуллиной напомнили, что банки не могут отказаться от операций с евро