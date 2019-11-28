Омск, , 14:49 — REGNUM В Омской области с начала 2019 года жители сёл избавились от 1300 коров. То, что омичи всё меньше хотят держать домашний скот, заметили даже региональные власти.

Со снижением количества коров сократилось и производство молока. Параллельно поголовье бурёнок сокращается и в сельхозорганизациях, передаёт «Омск-информ».

Однако при общей тенденции на сокращение в некоторых районах наращивают закуп молока у населения. Это Большереченский, Калачинский, Кормиловский и Таврический районы.

По словам спикера областного Заксобрания Владимира Варнавского, идёт разрушение села, его деградация. Ситуация в животноводстве неутешительная и требует кардинальных решений.

Областные чиновники намерены проанализировать сложившуюся ситуацию до 10 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии производство молока выросло на 6,7%.

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