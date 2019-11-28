Джакарта, , 14:46 — REGNUM Индонезия и Китай подписали соглашение о сотрудничестве в целях обеспечения безопасности экспорта и импорта рыбной продукции, сообщает Antara.

Министр морского и рыбного хозяйства Индонезии Эди Прабово заявил, что Индонезия — это страна с огромным морским и рыбным потенциалом, но в настоящее время государство экспортирует в Китай только несколько видов рыбной продукции.

«У нас еще есть много возможностей. 629 компаний могут экспортировать рыбную продукцию в Китай», — отметил министр, выразив надежду, что Китай станет одним из инвесторов для поощрения рыбной промышленности в Индонезии.

Индонезия и Китай взаимно признали равенство системы обеспечения качества и безопасности рыбной продукции. В будущем страны также будут обмениваться информацией о положениях в законодательствах, методологии и процедуре экспорта-импорта морских продуктов.

Напомним, в 2018 году Китай импортировал более пяти миллионов тонн морской и рыбной продукции. Согласно этим данным, торговый баланс Индонезии и Китая в 2018 году достиг 580 млн долларов США.