Екатеринбург, , 14:46 — REGNUM Проект главного финансового документа Екатеринбурга на 2020 год и плановый период до 2022 года всё-таки рассмотрят на первом чтении на следующем заседании гордумы. Об этом сообщает «Новый день».

Несмотря на четыре отрицательных заключения от думских объединений, комиссия по бюджету большинством голосов одобрила проект бюджета — пятеро из восьми депутатов поддержали вынесение документа на суд всей гордумы.

Бюджет к первому чтению выходит со следующими параметрами: доходы — 47,4 млрд рублей, расходы — 49,2 млрд рублей, дефицит — 1,8 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава бюджетной комиссии Елена Бондаренко призвала не считать отрицательные заключения других комиссий катастрофическими. Тем не менее, спикер гордумы Игорь Володин заявил, что не поддержит проект документа.

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