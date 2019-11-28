Киев, , 14:39 — REGNUM Если бы всеукраинский референдум о продаже земли сельскохозяйственного назначения проходил в ближайшее воскресенье, лишь 22% украинцев проголосовали бы за эту инициативу.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса Киевского международного института социологии (КМИС), представленные сегодня, 28 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Социологи отмечают, что 59% населения Украины против продажи земли, еще 14% не участвовали бы в голосовании.

Также опрос показал, что принятие Верховной радой закона о рынке земли в первом чтении поддержали 29% опрошенных, не поддержали — 64% респондентов.

ИА REGNUM напоминает, что глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко ранее заявил, что сейчас профильный комитет работает над внесением поправок в законопроект о продаже земли, принятый в первом чтении. По его словам, сейчас в парламенте фигурируют 2 возможные даты для голосования во втором чтении — 2 или 16 декабря.

Голосование в первом чтении состоялось 13 ноября, инициативу о продаже земли поддержали 240 депутатов при 226 необходимых.

Власти Украины настроены запустить рынок земли с 1 октября 2020 года.