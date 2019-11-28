Москва, , 14:43 — REGNUM Рейтинг самых популярных на российском авторынке новых внедорожников по цене до 1 млн рублей составили специалисты аналитического агентства «Автостат».

Стоит отметить, что этот список был составлен с учетом моделей с полным приводом, поэтому в нем оказались по такой цене только четыре автомобиля.

Первым в этом рейтинге идет отечественная Lada 4×4, чья средневзвешенная цена составила 565 тыс. рублей. Причем «Нива» оказалась самой продаваемой моделью авто с полным приводом в России. С начала 2019 года ее приобрели 26 325 автолюбителей.

На второй строчку оказалась Chevrolet Niva, средневзвешенная стоимость которой — 757 тыс. рублей. За десять месяцев 2019 года в России было продано 17 436 экземпляров данной модели.

На третьем и четвертом местах полноприводные внедорожники Ульяновского автозавода — это УАЗ «Хантер» (783 тыс. рублей) и УАЗ «Патриот» (937 тыс. рублей).

Напомним, в конце ноября в Санкт-Петербурге открылся новый дилерский центр УАЗа в автосалоне «Аларм-Моторс Север».

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