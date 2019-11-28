Самара, , 14:41 — REGNUM Строительство цифрового планетария в Самаре получит федеральное финансирование. Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, в Самаре в рамках подготовки к празднованию 60-летия первого полёта человека в космос запланирована реконструкция музея «Самара Космическая», во время которой будет построен цифровой планетарий.

Отмечается, что в Москве на совещании, посвящённом разработке плана основных мероприятий к празднованию этой юбилейной даты, было принято решение о том, что реконструкция музея и строительство цифрового планетария будет осуществляться за счет средств федерального бюджета.

По словам первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова, в самое ближайшее время состоится конкурс на разработку проекта. Сроки введения объекта ускорятся за счет того, что земельный участок для его строительства находится в муниципальной собственности.

По его словам, чиновники планируют закончить строительство объекта в 2021 году.