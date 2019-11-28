Москва, , 14:28 — REGNUM Украина назвала условия заключения контракта на транзит газа. В данной ситуации очень многое будет зависеть от личной позиции президента РФ Владимира Путина, на которую большое влияние могут оказать результаты предстоящих переговоров в нормандском формате, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя заявление премьер-министра Украины о новом газовом контракте.

«Если президент Украины Владимир Зеленский займёт жесткую позицию с отказом выполнять Минские соглашения, а западным партнерам не удастся на него повлиять, может быть принято стратегическое решение пойти на определенные убытки, связанные с прекращением поставок.

В конце концов, даже сумма возложенных на Газпром Стокгольмским арбитражем украинских претензий не разорит Газпром, а Украину не спасет в случае прекращения поставок.

Никто не может заставить Газпром подписать контракт на украинских условиях, а также поставлять газ после прекращения действия договора. А скоро уже заработают альтернативные маршруты.

Заявления же украинской стороны о том, что для них этот договор — вопрос безопасности — детский лепет на лужайке. Для Орды дань от Руси тоже была вопросом безопасности», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что новый газовый контракт с Россией должен отвечать двум условиям. Его необходимо заключить по европейским правилам, и он будет долгосрочным, так как это вопрос безопасности.

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