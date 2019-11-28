Джизак, Узбекистан, , 14:06 — REGNUM Общий объем инвестиций в создание технологических парков на территории Джизакоской области Узбекистана составит 53 млрд сумов ($5,5 млн). Об этом 28 ноября сообщает издание Norma. uz со ссылкой на соответствующее постановление правительства республики.

Планируется, что технологические парки займут 6 га территорий Зааминского, Дустликского и Шараф-Рашидского районов региона. На основе технопарков планируется реализовать 14 инвестиционных проектов.

На созданной территории планируется организовать производство продуктов питания, трикотажных изделий, мебели, обуви, электротехники и прочих товаров. Проект будет запущен с 1 декабря 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заложил первый камень в строительство нового этапа Технологического парка в Ташкенте.

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