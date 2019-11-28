Москва, , 14:06 — REGNUM Законопроекты о регуляторной гильотине, работу над которыми завершает правительство РФ, не нужно распространять на деятельность Центрального банка РФ. Об этом 28 ноября заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства России.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступила с замечаниями к законопроектам о регуляторной гильотине, приведя примеры, когда деятельность Банка России не сможет соответствовать новым правилам.

«Если ЦБ не рассматривается в качестве органа исполнительно-распорядительной власти, а он в качестве такового не рассматривается, насколько я понимаю современные суждения в этой сфере, то тогда и закон на него не может этот распространятся. А меры по собственным ограничениям и процедурам они должны сами для себя формулировать», — сказал Медведев членам правительства.