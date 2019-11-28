Курган, , 13:50 — REGNUM В Кургане очередной раз не утверждена инвестиционная программа «Водного союза». Официальный отказ поставщику воды в столице Зауралья региональный департамент государственного регулирования цен и тарифов прислал 27 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании.

Таким образом важнейшие для Кургана ремонтные, проектные и строительные работы, которые были запланированы «Водным Союзом» на 2020 год, остались без источника финансирования, отмечают в компании.

Генеральный директор «Водного Союза» Владимир Овсянников отметил, что компания разрабатывает инвестиционную программу с 2013 года. До 2017 года предприятие безуспешно добивалось от администрации Кургана согласованного технического задания на разработку программы. А с 2017 года данная программа не утверждается департаментом госрегулирования цен и тарифов Курганской области в связи с недостаточностью тарифа.

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Напомним, ранее Владимир Овсянников пояснял, что для приведения в порядок систем водоснабжения и водоотведения Кургана необходимо поднять тариф для населения на 40%, либо вложить в ремонт сетей бюджетные деньги.

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