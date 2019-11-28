Москва, , 13:49 — REGNUM Тема новогодних каникул близка каждому жителю России. Праздник входит в каждый дом, а с ним и желание подготовиться к нему, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская, комментируя инициативу сделать 31 декабря выходным днём.

«Есть много социологических опросов населения по данной тематике. Результаты большинства из них однозначно свидетельствуют в пользу закрепления за 31 декабря статуса выходного дня.

Причин тому много, например, поехать в небольшой новогодний тур. Также новогодние праздники позволяют проводить больше времени и с детьми, у которых в это время тоже каникулы.

Но стоит отметить, что каждый дополнительный выходной «привязан» к недопроизводству ВВП. Так, стоимость новогодних каникул в 2017 году составила от 1,32 до 1,4 трлн рублей, или 1,25% ВВП, в 2018 году цифра была чуть меньше — 1,2% ВВП. Потери промышленности компенсируются успехами в сфере услуг.

Сейчас Россия — страна с наиболее продолжительными новогодними каникулами. Например, в США официальные праздники длятся два дня — Рождество — 25 декабря и Новый год — 1 января.

В Испании празднуют 3−4 дня, однако широких дискуссий в этих странах по поводу продолжительности праздников нет.

Вопрос не в предоставлении дополнительного дня, а в его переносе на другой день. Скорее всего, рабочий день 31 декабря в 2019 году не успеют сделать выходным днём официально, но в будущем, думаю, это будет актуально», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума РФ обсудит вариант введения выходного дня 31 декабря. Перенос выходных дней может произойти только согласно федеральному закону или решению правительства РФ.

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