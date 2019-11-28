Омск, , 13:46 — REGNUM В Омской области принят в первом чтении проект бюджета региона на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 ноября в областном правительстве.

Уточняется, что бюджет сформирован на уровне 90,8 млрд рублей по доходам и 92,7 млрд рублей по расходам. Предполагается, что общий объём федеральной нецелевой поддержки, которая поступит в бюджет региона в 2020 году, составит 12,9 млрд рублей. Это на 5,5 млрд больше предусмотренной в проекте областного бюджета суммы.

С учётом уже подтверждённых источников расходная часть бюджета на 2020 год в феврале достигнет 102 млрд рублей.

Как отметил председатель Заксобрания Омской области Владимир Варнавский, преждевременно «делить пирог» с учётом грядущих поступлений. Он призвал пока сосредоточиться на работе с гарантированно известными объёмами средств.

Отмечается, что почти три четверти бюджета направлены на решение социальных проблем.

Депутаты приняли проект регионального бюджета большинством голосов в первом чтении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Туве приняли бюджет с дефицитом почти 700 млн.