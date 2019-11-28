Воронеж, , 13:45 — REGNUM Воронежские застройщики по-прежнему не спешат заниматься развитием территорий, застроенных аварийными домами. Об этом заявила председатель КСП Елена Литвинчук, выступая в Воронежской гордуме 27 ноября, сообщила пресс-служба гордумы.

По данным, которые привела председатель Контрольно-счетной палаты города, в рамках муниципальной программы «Развитие застроенных территорий» с 2012 по 2018 годы было принято решение о развитии 22 территорий, где планировалось снести 349 ветхих и аварийных домов. Однако с 2012 года было проведено лишь десять аукционов по девяти территориям, причём три признаны несостоявшимися. Оставшиеся семь принесли бюджету 38,6 млн рублей — инвесторы готовы вложить в микрорайоны около 2 млрд.

По словам Литвинчук, низкий интерес инвесторов объясняется большими тратами на расселение домов, подлежащих сносу — расходы достигают 30% от стоимости всех работ. Ещё одна сложность — при заключении договоров на развитие территорий не учитывается их обеспеченность социальной и транспортной инфраструктурой, хотя в других городах все это прописывается изначально.

Председатель градостроительной комиссии Иван Кандыбин предложил подумать над альтернативной программой.

«Вот за 2,5 года город заключил только семь договоров на развитие застроенных территорий. Но из-за изменений законодательства о долевом строительстве мы в обозримом будущем и о семи договорах будем только мечтать», — сказал депутат.