Сыктывкар, , 13:43 — REGNUM Депутаты Госсовета Коми приняли бюджет на 2020 год. Из-за реализации социальных инициатив дефицит казны увеличится до 7 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Госсовета.

Самые значительные траты предусмотрены в сфере образования и в социальной политике, в них за год будет вложено 23,6 млрд и 23,3 млрд рублей соответственно. Реализация национальных проектов обойдется республике в 8,8 млрд рублей.

Доходы бюджета в 2020 году составят 76 432, 8 млн. рублей. Прирост поступлений к уровню предыдущего года составляет 0,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, в 202 году в Коми почти на треть увеличат расходы на поддержку семей с детьми. Новые меры поддержки предполагают выделение региональной выплаты на рождение ребенка в 150 тысяч рублей, повышение пособия на ребенка в 1,5−3 раза и ряд других «бонусов».