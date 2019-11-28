Москва, , 13:42 — REGNUM Евросоюз формировался с учётом односторонних экономических интересов Германии. Об этом заявил завкафедрой международных отношений и дипломатии МосГУ Николай Платошкин в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Я был свидетелем в Германии этих переговоров: полякам ставили вопрос просто: 50% чёрной металлургии вам нужно уничтожить. А зачем? А нам не надо, отвечают они — у нас есть! Затем им дали задание уничтожить 30% сахара», — заявил Платошкин.

«Теперь сейчас берём уровень Евросоюза за 100% по доходам. Все вновь вступившие страны гораздо ниже — и Италия туда же скатилась, страна-основатель Евросоюза! Теперь она уже по уровню доходов ниже среднего», — добавил он.