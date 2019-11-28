Москва, , 13:40 — REGNUM По итогам октября 2019 года самым продаваемым кроссовером южнокорейской марки Kia в России стал Sportage. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

За отчётный период российские автолюбители приобрели 2166 единиц Kia Sportage — на 7% больше прошлогоднего результата.

Второе место в рейтинге самых покупаемых в РФ кроссоверов Kia занимает модель Sorento. В октябре текущего года это авто приобрели 1760 покупателей, что на 1,3% больше уровня продаж прошлого года.

На третьем месте расположилась Kia Soul. За месяца модель купил 1701 покупатель. Это на 11,7% больше, чем было продано за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, в октябре текущего года на российском авторынке было продано 75 моделей Kia Mohave (-20%).

Напомним, в октябре текущего года юридическими лицами в России было куплено 3057 автомобилей южнокорейского производителя KIA. Это на 10% больше, чем годом ранее.

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