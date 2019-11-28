Уфа, , 13:23 — REGNUM В Уфе после вмешательства прокуратуры чиновники приняли решение выделить более 16 млн рублей на закупку пожарной техники. Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, в некоторых районах Уфы нет водопроводных сетей с пожарными гидрантами и резервуарами. Кроме этого, на территории данных районов не оборудованы подъезды к большинству естественных водоемов и необустроены площадки для забора воды. Сотрудники прокуратуры также выявили дефицит пожарной техники.

По данным фактам сотрудники прокуратуры Уфы внесли в адрес главы администрации города представление об устранении выявленных нарушений.

В результате чиновники приняли решение о выделении дополнительных 16,7 млн рублей. На эти деньги будет закуплена пожарная техника и оборудование.