Москва, , 13:29 — REGNUM Российский премьер-министр Дмитрий Медведев предложил не распространять закон о регуляторной гильотине на Банк России. Об этом он заявил 28 ноября на заседании правительства.

По словам Медведева, правительство постаралось учесть все пожелания предпринимателей и региональных властей при разработке законопроектов о реформе контрольно-надзорной деятельности. Идеальной модели не бывает, законопроекты будут дорабатываться, добавил он.

Глава правительства отметил, что в законодательстве РФ действует около 2 млн обязательных норм и правил — колоссальное количество. Механизм «регуляторной гильотины» нужен, чтобы регулирование было более современным, не обременяло бизнес и граждан, пояснил он.

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