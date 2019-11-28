Светлоград, , 13:13 — REGNUM Парковая зона появится на месте ликвидированного мусорного полигона в городе Светлограде в Ставропольском крае. Создать ее планируется к 2025 году, сообщили ИА REGNUM 28 ноября в пресс-службе регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Свалка площадью более 30 га была ликвидирована в 2018 году по федеральной программе «Чистая страна». Глубина кучи мусора на полигоне составляла восемь метров. На работы по рекультивации свалки было затрачено свыше 40 млн рублей из бюджета.

«Примерно через четыре года на месте мусорного полигона будет разбит городской парк. Хотим проложить здесь велосипедные дорожки, сделать хорошую прогулочную зону, чтобы эта территория стала местом для отдыха», — приводятся в сообщении слова главы Петровского городского округа Александра Захарченко.

В отделении ОНФ отметили, что площадка бывшего полигона уже не представляет опасности, выделение вредного метана, как показали замеры, полностью прекращено. Территорию засеяли многолетней травой, высадили 150 ясеней, кленов и дубов. В общей сложности на месте будущего парка планируется высадить около 4 тыс. деревьев.

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