Киев, , 13:05 — REGNUM Украине важно добиться, чтобы европейские покупатели получали газ на восточной границе страны, заявил 28 ноября в эфире телеканала «24» экономический экспертАндрей Вигиринский, комментируя ситуацию с газовыми переговорами.

«Важно, чтобы Россия только доставляла газ до нашей восточной границы, а европейская компания заключила бы с нами договор на транзит. То есть, российский газ перестает быть российским на восточной границе Украины», — объяснил Вигиринский.

Эксперт заявил, что такие контракты — и на транзит, и на поставку газа — можно заключать только по европейским правилам, соблюдение которых будет обеспечивать Германия и Франция.

Вигиринский предположил, что газовые вопросы будут обсуждаться на возможной двусторонней встрече Зеленского и Путина в Париже 9 декабря. Вместе с тем, он напомнил, что на Украине парламентско-президентская форма правления, и глава государства не имеет полномочий давать никаких распоряжений «Нафтогазу».

ИА REGNUM напоминает, что ранее Газпром направил Нафтогазу официальное письмо, в котором сообщил, что 1 января в 10:00 по московскому времени оснований для поставки газа в направлении Украины не будет, если стороны не заключат новое транзитное соглашение.

«Этой фразой в Газпроме фактически признали, что перекроют «трубу», прекратив транзит газа через ГТС Украины. При этом, в Украине без транзитного договора также не будет оснований поставлять российский газ, который будет в украинской ГТС, в Европу», — заявил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.