Киев, , 12:54 — REGNUM Есть большая вероятность, что до конца года на Украине будет ревальвация гривны, заявил экономист Александр Охрименко, комментируя новый четырехлетний минимум доллара, зафиксированный украинским Нацбанком.

Охрименко напоминает, что в декабре население по традиции сбрасывает валюту, чтобы потратить деньги на Новый год.

«Поэтому на Новый год скупка долларов США в обменниках может быть 23,5 грн. Люди хотят заработать. Хотя, скорее всего, НБУ официальный курс удержит на уровне 24 грн. В начале 2020 года увидим традиционную девальвацию гривны, которая по традиции уже в феврале 2020 года опять превратится в ревальвацию. А дальше все будет зависеть от политиков, а не экономики», — проанализировал ситуацию эксперт.

Он напомнил, что НБУ может выкупать валюту и дальше и помогать минфину погашать внешние долги — в этом случае в 2020 г. Украина будет жить с курсом 25−26 грн.

«Но это если политики не устроят новый Майдан или бучу. Тогда уже курс гривны опять обвалится в 2−3 раза», — констатировал эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что в госбюджет Украины на 2020 г. правительством заложен курс в 27 грн за доллар, а в госбюджете на этот год прописан курс 29,4 грн.

28 ноября курс доллара на Украине в очередной раз обновил четырехлетний минимум, «пробив» при этом психологическую отметку в 24 грн.