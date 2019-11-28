Москва, , 12:33 — REGNUM 1727 человек прошли обучение в Школах наставников проектной деятельности в 2019 году. В рамках «Академии наставников» — совместного проекта Кружкового движения НТИ, Фонда «Сколково» и Агентства стратегических инициатив — состоялось 15 интенсивов по практикам наставничества для детско-взрослых и молодежных проектов и кружков НТИ.

Как сообщили в «Академии наставников», в течение года были запланированы и прошли 11 региональных школ: в Новосибирске, Великом Новгороде, Владивостоке, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Иркутске, Белгороде, Ульяновске, Йошкар-Оле, Томске и Челябинске. Их участниками стали преподаватели и научные сотрудники вузов, педагоги школ и дополнительного образования, студенты, аспиранты и представители бизнеса, которые работают с молодежными проектами. Эксперты знакомили участников с особенностями технологических, предпринимательских и социальных проектов, технологиями генерации идей и этапами жизненного цикла проекта: от идеи до планирования продуктового и образовательного результата.

Одна из Школ была организована в Королеве Московской области и ознаменовала запуск проекта «Наставник+» по обучению наставничеству опытных инженеров. Первым партнером нового проекта Кружкового движения НТИ стала госкорпорация «Роскосмос». Обучение прошли 60 сотрудников предприятий ракетно-космической отрасли, а также педагоги Кванториума и школ города Королев.

Также в течение года на базе инновационного центра «Сколково» было проведено три федеральные Школы наставников. «Школа наставников: учим на железе» была посвящена работе с инженерным оборудованием для проектной деятельности в области нейротехнологий, автономных транспортных систем, альтернативной энергетики, спутникостроения, ДЗЗ и др. Фокус июньской школы был сосредоточен на практическом освоении инструментов проектной деятельности (CustDev, схематизация, карта эмпатии и т.д.), «Школа наставников для наставников» в октябре — передаче опыта от участников очных школ — наставникам в регионах.

«За год через наши школы прошло в два раза больше наставников, чем мы планировали, — подчеркнула лидер проекта «Академия наставников» Екатерина Морозова, — Каждая школа — уникальна. Например, Новосибирск запомнился особым подходом представителей академического сообщества к исследовательской деятельности с молодежными командами, а в Королеве мы работали с инженерами ведущих аэрокосмических предприятий, которые готовы сопровождать школьников и студентов на занятиях по современным технологиям, в аэрокосмических проектах и кружках. На нашу третью федеральную школу в «Сколково» приехали очень мотивированные участники, многие из которых уже не раз участвовали в проектах Академии и сейчас активно работают с молодежными проектами в регионах».

«Цель Кружкового движения НТИ — сформировать новое поколение технологических лидеров, которые создадут следующую волну компаний Национальной технологической инициативы и обеспечат России лидерство в глобальном мире. Это поколение кем-то должно «цементироваться», и лучшей системы, чем наставничество, не существует. В образовательной системе сформировался устойчивый запрос на наставников для детско-взрослых и молодежных проектов и кружков НТИ, и академия их успешно готовит», — считает лидер рабочей группы «Кружковое движение» НТИ Дмитрий Земцов.

Планируется, что в 2020 году «Академия наставников» проведет еще 12 региональных школ. До 29 ноября на сайте проекта продолжается прием заявок на проведение образовательных интенсивов. Результаты отбора будут объявлены до 15 декабря.

Еще один популярный формат подготовки наставников для молодежных проектов — бесплатные онлайн-курсы. Новый курс «От хакатона до проектной школы» стартовал 27 ноября, он состоит из 18 учебных модулей и посвящен разным видам интенсивных образовательных форматов для школьников и студентов, нюансам работы и роли наставников в каждом из них. Записаться на курс можно на сайте проекта.

Напомним, Кружковое движение — это всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Цель Кружкового движения — формирование следующего поколения предпринимателей, инженеров, ученых, управленцев, способных задумывать и реализовывать проекты, создавать новые решения и технологические компании, направленные на развитие России и всего мира. Для достижения этой цели утверждена дорожная карта Национальной технологической инициативы «Кружковое движение».