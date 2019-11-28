Мурманск, , 12:30 — REGNUM Троллейбусы и автобусы АО «Электротранспорт» могут прекратить движение с 1 апреля 2020 года. Об этом на заседании Совета депутатов Мурманска завил генеральный директор предприятия Сергей Коробков, пишет B-port.

Коробков отметил, что организация втянута в длительные судебные заседания, в которых пытается добиться компенсации от Минтранса Мурманской области. Он отметил, что в прошлом году «Электротранспорт» получил средства только через 11 месяцев после принятия судебного решения. В этом году в суде находятся 15 исков, по семи из которых вынесены решения в пользу предприятия, однако их исполнение затягивается.

«Исходя из этого, всё это может привести к тому, что 1 апреля предприятие может остановиться, и 1600 человек работников предприятия останутся без работы», — заявил Сергей Коробков.

Добавим, что в этом году для «Электротранспорта» был повышен тариф, в связи с стоимость проезда для пассажиров выросла на 1 рубль и составила 33 рубля за поездку. По данным городской администрации, автобусы и троллейбусы предприятия перевозят до 54 млн пассажиров в год.