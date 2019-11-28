Москва, , 12:19 — REGNUM «Победитель конкурса «Лидеры России» должен брать ответственность на себя и нести ответственность за то, в чем взялся лидировать. Важны также честность, открытость и проактивность».

Победитель конкурса «Лидеры России» 2017−2018 г.г., руководитель регионального исполкома ОНФ в Нижегородской области Алексей Алехин рассказал ИА REGNUM о том, как Общероссийский народный фронт сотрудничает с конкурсом «Лидеры России» и какие социальные проекты участников он масштабирует в своем регионе.

Почему Вы решили принять участие в конкурсе «Лидеры России»?

Информация о конкурсе поступала ко мне со всех сторон — из интернета, от знакомых. Я был его целевой аудиторией. Принять участие решил по нескольким причинам: это и проверка себя, и обучение, как на любом экзамене, и приобретение новых компетенций в ходе прохождения всех этапов. К тому же в 2009 году я стал лауреатом конкурса «Кадровый резерв — профессиональная команда страны» по Москве, на тот момент жил в столице. С тех пор очень плотно общаемся со многими лауреатами. Возможность такого общения, новые контакты, нетворкинг — пожалуй, один из самых ценных моментов подобных мероприятий. Участие в конкурсе «Лидеры России» дало мне также возможность стать более полезным для своей страны, реализуя важные и социально-значимые проекты.

Как для Вас реализовался «социальный лифт» конкурса «Лидеры России»?

До конкурса у меня был свой консалтинговый бизнес. Помимо этого, я был общественным представителем Агентства стратегических инициатив в Нижегородской области. После победы в конкурсе «Лидеры России» я получил предложение от губернатора Нижегородской области возглавить департамент развития туризма и народных художественных промыслов, в этой должности проработал год. После мне предложили возглавить исполком нижегородского отделения Общероссийского народного фронта.

Завершается дистанционный этап конкурса «Лидеры России», чтобы Вы посоветовали участникам, как успешно пройти очные испытания?

В очных испытания, на мой взгляд, очень важно, с одной стороны, продемонстрировать свои лидерские качества, но, с другой стороны, также показать, как вы можете работать в команде на коллективный результат, а не только на личные достижения. Считаю, что именно эта стратегия привела меня к победе в конкурсе. И еще, на всех этапах очень важно сохранять спокойствие. При выполнении ряда задач вас специально будут вводить в состояние стресса, поэтому необходимо отслеживать свое состояние, а ещё — просто быть самим собой и уверенно продолжать работать.

В сезоне конкурса «Лидеры России 2020» появились дополнительные специализации — «Наука», «Финансы и технологии», «Здравоохранение». Как Вы оцениваете разделение по направлениям?

Когда мы участвовали в конкурсе, естественно, каждый пришел со своим отраслевым опытом и результатами управления в определенных областях. Появление узкоспециализированных направлений я считаю, положительным фактором — они помогут выявить лидеров по конкретным направлениям. И это очень хорошо. Их победители смогут дальше целенаправленно развивать свои отрасли, расти по карьерной лестнице и взаимодействовать друг с другом.

Вы входите в сообщество победителей конкурса «Лидеры России» — клуб Эльбрус. На Ваш взгляд, в чем миссия этого сообщества?

Я бы сравнил клуб «Эльбрус» с таким понятием в физике, как критическая масса, только с положительным эффектом. Каждый участник сам по себе — мощный элемент, производящий конструктивные изменения вокруг себя. Но соединившись мы образуем критическую массу и получаем качественно другое состояние — запускается цепная реакция и общий эффект многократно усиливается. Мы обогащаемся идеями друг друга, компетенциями, возможностями, и уже в своих регионах мы реализуем проекты на качественно ином уровне.

В рамках клуба «Эльбрус» я запустил проект по масштабированию социальных проектов лидеров через региональную сеть. Его задача — распространять проекты членов клуба по всей стране и привлекать к их реализации большее число участников конкурса «Лидеры России». Буквально на днях в Нижнем Новгороде мы открыли первый региональный штаб социального проекта победителей Бориса Изюмова и Дмитрия Юрьева «Боевая слава». Координаторами штаба стали также полуфиналисты конкурса «Лидеры России». Более того к работе штаба мы привлекли активистов ОНФ из всех районов области. Все вместе будем организовывать поездки для школьников и студентов к местам боевой славы, проводить Уроки Памяти в учебных учреждениях, организовывать поиск и оцифровку фронтовых писем силами волонтеров и т.д. К участию приглашаем и всех желающих, кто готов поддержать проект. Напомню, 2020 год объявлен в России годом Памяти и Славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В первом сезоне конкурса «Лидеры России», в котором вы участвовали, не было задания «Сердце Лидера». Оно появилось во втором. Однако Вы помогаете авторам лучших социальных проектов реализовывать их идеи. Почему?

Текущая моя работа — это сплошное «Сердце Лидера», поскольку приходится регулярно решать реальные проблемы конкретных людей и стараться максимально им помочь. Помимо этого, важно не забывать про социально значимые проекты, приносящие пользу обществу.

Победитель от Нижегородской области второго сезона «Лидеры России» Василий Яицкий получил специальный приз конкурса «Сердце Лидера» за лучший социальный проект. Он был посвящен продвижению городошного спорта в стране. После победы в конкурсе я пригласил Василия стать членом штаба ОНФ в Нижегородской области. У нас родилась идея — провести чемпионат ОНФ по городошному спорту в регионе. И мы этот проект успешно реализовали. Финал чемпионата проходил в рамках форума «Россия — спортивная держава», который посетил Президент РФ Владимир Путин. На зиму пока взяли тайм-аут. В городки, конечно, можно играть и в закрытых помещениях. Однако гораздо интересней — в парках, в деревне, на открытом воздухе. Городки — достаточно демократичный вид спорта, не требующий какой-то особой спортивной инфраструктуры. Поэтому мы планируем весной обязательно продолжить эту традицию и проводить чемпионат по городошному спорту уже на ежегодной основе с привлечением большего количества людей. Чемпионат решает сразу несколько задач: привлечение молодежи — в рамках соревнований есть молодёжная категория; вовлечение возрастных участников — есть состязания и под них; развитие семейных ценностей, поскольку у нас есть командная номинация для семей; но главное — это возвращение к традициям и развитие массового спорта.

Какие задачи Вы сейчас ставите перед собой?

Мне очень важно, как руководителю исполкома ОНФ в Нижегородской области, выстроить в регионе работоспособную, эффективную и результативную организацию, состоящую из неравнодушных и компетентных активистов, чтобы мы могли сообща осуществлять положительные и значимые изменения в обществе, полезные для жителей нашей области и всей страны.