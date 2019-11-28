Чита, , 12:18 — REGNUM В проекте бюджета Забайкальского края на 2020 и последующие годы предусмотрено 354 миллионов рублей на защиту населения и территорий края от чрезвычайных ситуаций.

Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, свыше 104 миллионов рублей пойдёт на реконструкцию комплексной системы оповещения населения Забайкальского края, в частности, на её автоматизацию. Ещё 27,3 миллиона рублей направят на бесперебойное функционирование системы «112».

На формирование материального резерва, необходимого для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также на гражданскую оборону планируется потратить более 40 миллионов рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, летом 2018 г. Забайкалье постигло мощнейшаее наводнение, а спустя год в регион пришли степные пожары. Согласно проекту бюджета Забайкалья на 2020 и последующие годы (документ уже прошёл первое чтение), доходы края составят 70,7 миллиарда рублей, что на 12,3 миллиарда больше, чем в бюджете на 2019 год. Расходы прогнозируются на уровне не менее 73,4 миллиарда рублей.

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