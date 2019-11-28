Москва, , 12:17 — REGNUM Отрицательная ставка Европейского центрального банка затрудняет работу российских банков с евро, но это не значит, что они больше не могут зарабатывать на операциях с этой валютой, считает экономист Владислав Гинько. Об этом он заявил 28 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, которая предостерегла российские банки от операций в евро, так как они больше не приносят им прибыли.

«Это всё связано со ставкой европейского Центрального банка. Она отрицательна. Это влияет на желание банков работать с евро. Но евро всё равно нужно банкам и различным российским импортерам. Так что банки не откажутся от работы с евро. Да, евробонды — это один из инструментов заработка, но есть и другие инструменты заработка на евро. Банки могут использовать евро для покупки ценных бумаг европейских компаний и соответственно зарабатывать на них», — сказал Гинько.

При этом экономист отметил, что по ряду признаков использование евро обещает меньше рисков. Как рассказал Гинько, если несколько лет назад в РФ сильно беспокоились, что доллар рухнет, то теперь ситуация изменилась. В РФ о госдолге США стали говорить меньше, в то время как в Америке очень много экспертов заговорили о том, что уровень госдолга стал неустойчивым, что ситуация становится критической и что доллар рискует утратить свое прежнее влияние. Иными словами, многие американские экономисты перестают верить в то, что доллар сохранится как мировая резервная валюта, и опасаются, что он может быть оттеснен. С евро, как подчеркнул экономист, такой ситуации нет.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев заявил, что российские банки готовы полностью отказаться как от операций, так и от депозитов в европейской валюте, так как они приносят только убытки.

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