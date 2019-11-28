Берлин, , 12:15 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz анонсировал V-Class с мультимедийной системой MBUX. Об этом сообщает пресс-служба немецкой компании.

По имеющейся информации, V-Class с новой мультимедийной системой будет доступен для заказа в декабре 2019 года. MBUX впервые появилась на хэтчбеках A-Class последней генерации, а позже на автомобилях Mercedes-Benz CLA и Mercedes-Benz GLC.

Отличительными особенностями новой системы являются: интуитивное управление, широкие возможности персональных настроек и функция распознавания голоса. Причём опция распознавания голоса является самообучающейся. По заверению производителя, она способна распознавать слова и предложения на некоторых европейских языках. В памяти системы есть не только слова из литературного языка, но и сленг.

Для активизации голосового управления водителю необходимо нажать специальную клавишу на рулевом колесе либо активировать опцию командой «Hey, Mercedes!»

Система имеет два экрана на выбор: диагональю 7 или 10,25 дюймов. В качестве управления у MBUX имеется тач-пад на центральной консоли.

Напомним, обновлённая версия Mercedes-Benz V-Class появилась в России весной 2019 года.

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