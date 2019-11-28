Сеул, 28 ноября 2019, 12:13 — REGNUM В Южной Корее приняли решение временно приостановить работу более десяти угольных электростанций в рамках мер по снижению концентрации мелкой пыли в воздухе. Об этом сообщает KBS со ссылкой на правительственный источник.
По данным источника, решении о введении данной меры была принято в ходе заседания Национального собрания, на котором присутствовал премьер-министр страны Ли Нак Ён.
Как сообщают представители министерства торговли, промышленности и энергетики, оставшиеся угольные электростанции продолжат работать на 80% мощности.
Известно, что 1 ноября правительство Южной Кореи объявило о специальных мерах по борьбе с мелкой пылью. Предполагается, что в рамках данных мер в будние дни будет приостановлена работа 8−15 угольных электростанций, в выходные дни — 20−25 электростанций.
Ожидается, что это позволит сократить объем выбросов мелкодисперсных частиц на 2 352 тонны, что составляет 44% от общего объема выбросов 2018 года.