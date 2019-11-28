Москва, , 12:10 — REGNUM Количество авиарейсов из Москвы в Япония увеличится. С 2020 года на данное направление выйдет новый авиаперевозчик, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, из аэропорта Ханеда (Токио) в московский аэропорт «Домодедово» с 29 марта начнет летать японская авиакомпания All Nippon Airways (ANA). Также самолёты ANA будут летать из токийского аэропорта Нарита во Владивосток. Рейсы будут выполнятся по 24 октября 2020 года.

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В АТОР уточнили, что тарифы ANA на московский рейс еще не объявлены, но, по мнению туроператоров, они будут ниже, чем на рейсы авиакомпании Japan Airlines (JAL), летающей в Токио из «Домодедово».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Национальной туристической организации Японии (JNTO), за первую половину 2019 года Японию посетили около 55,9 тысяч российских туристов.

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