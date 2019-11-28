Москва, , 12:09 — REGNUM Сравнительный анализ положения стран Евросоюза, входящих в зону евро и другие соглашения в рамках этого объединения и не входящих в них, показывает, что явных преференций членство в организации для стран-участников не даёт. Об этом заявил завкафедрой международных отношений и дипломатии МосГУ Николай Платошкин в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Для обычных людей Евросоюз это что? Нет виз, Шенгенская зона и евро. Но чехи не входят в евро, именно поэтому там так дёшево и именно поэтому туда ездят все туристы. Польша тоже не входит в зону евро. Англия не входила ни в зону евро, ни в Шенгенскую зону, но входила в Евросоюз. И торговля с ними благополучно шла», — заявил Платошкин.

Ранее на форуме «Россия зовёт!» президент России Владимир Путин заявил о том, что Россия заинтересована в сохранении Евросоюза, чтобы не потерять «предсказуемого и понятного партнёра».

«Евросоюз для нас крупнейший торгово-экономический партнер. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы все сохранялось и эффективно функционировало», — указал президент.