Чебоксары, , 12:09 — REGNUM В Чувашии в связи с крахом «Чувашкредитпромбанка» сумма страхового возмещения (1,4 млн рублей) превышает у 412 вкладчиков. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 28 ноября, заявила вице-спикер — министр финансов Чувашии Светлана Енилина. Как показывает ситуация в других регионах, возмещение вклада, который превышает «страховые» 1,4 млн рублей, вкладчики могут ждать не один год.

В ходе сессии республиканского парламента вопрос по «Чувашкредитпромбанку» поднимался несколько раз, в том числе оппозиция подготовила соответствующее обращение в защиту вкладчиков.

«Количество вкладчиков-превышенцев всего 412, из них физлица 337. На сегодняшний день, как на комитете вам поясняла, временной администрацией проводится анализ по суммам превышения и по конкретным физическим лицам. В последующем конкретные решения мы будем уже обсуждать совместно с Государственным советом», — сказала, в частности, Светлана Енилина, резюмируя обсуждение проекта бюджета на 2020 год.

Как сообщало ИА REGNUM, лицензия на банковскую деятельность отозвана у «Чувашкредитпромбанка» 7 ноября 2019 года. Выплаты страхового возмещения начались 18 ноября в Чувашии, Марий Эл, Москве и Санкт-Петербурге.

Напомним, максимальный размер страховых выплат составляет 1,4 млн рублей. По предварительным данным госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», за выплатой страхового возмещения на сумму 2,73 млрд рублей могут обратиться не менее 11,3 тыс. вкладчиков. По данным на 25 ноября, в Чувашии более 3 тыс. клиентов «Чувашкредитпромбанка» получили выплаты на сумму 1,104 млрд рублей.

Отметим, что возмещение вклада, который превышает «страховые» 1,4 млн рублей, вкладчики могут ждать годами. Ярким примером является крах «Татфондбанка», где «превышенцы» ждут полного возмещения уже более двух лет с момента объявления банкротом банка.

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