Иркутск, , 12:03 — REGNUM Минстрой России, несмотря на заверения властей Иркутской области об отсутствии нарушений в обращении с федеральными средствами, заявил о проведении проверки. Из официального сообщения профильного ведомства следует, что она коснётся использования средств федерального бюджета, выделенных на социальную поддержку граждан, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате наводнения в июне-июле 2019 года.

По поручению министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимира Якушева группа специалистов уже приступила к работе в Приангарье. Окончательные итоги и предложения по мерам реагирования будут озвучены до 1 февраля 2020 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня 2019 г. После проливных дождей реки вышли из берегов и затопили более 100 населённых пунктов. Пострадавшими признаны более 45 тысяч человек. Власти Иркутской области отвергают информацию о том, что в использовании федеральных средств, направленных на приобретение жилья пострадавшим от наводнения и капитального ремонта в повреждённых домах, имеются нарушения.

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