Киев, , 12:00 — REGNUM Нацбанк Украины на сегодня, 28 ноября, установил официальный курс гривны к доллару на уровне 23,98 грн за $1.

Таким образом, доллар продолжает падение и вновь оказался на четырехлетнем минимуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

Предыдущий минимум был установлен 25 ноября, когда официальный курс гривны к доллару составил 24,05 грн/доллар.

Эксперт-экономист Павел Вернивский выделяет один ключевой фактор происходящего: рост спроса на ОВГЗ со стороны нерезидентов, а так же укрепление гривны, которое само по себе провоцирует дефицит бюджета и необходимость размещения новых выпусков ОВГЗ.

«Хуже всего здесь то, что это может быть только начало. А укрепление гривны не закончится в этом году, но и будет продолжаться в следующем. Наша экономика очень мелкая по мировым масштабам и те объемы денег нерезидентов, которые являются очень мизерными в мировом масштабе, на нашем локальном уровне они могут делать кардинальные сдвиги. И чем больше будут потоки входящих денег, тем больше это будет отражаться на нашем курса», — заявил он.

Экономист подчеркивает, что за внешней оболочкой мнимой стабильности будет страдать реальная экономика — в первую очередь, будет становится неконкурентным экспорт и из-за удешевления импорта неконкурентным внутреннее производство.