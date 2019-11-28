Екатеринбург, , 12:16 — REGNUM В бюджетной комиссии городской думы Екатеринбурга утвердили сметы семи административных районов города на 2020 год. Об этом сообщает «Новый день».

Больше всего денег из бюджета получит Ленинский (748 млн рублей), Железнодорожный (628 млн рублей) и Кировский (614 млн рублей) районы. 605 млн рублей получит Чкаловский район, 597 млн — Орджоникидзевский, а Верх-Исетский и Октябрьский районы получит лишь 548 млн и 547 млн рублей соответственно.

Присутствовавшие на встрече комиссии главы районов заверили депутатов, что их всё устраивает.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер гордумы Игорь Володин отказался принимать проект бюджета на 2020 год. Председатель считает, что в мэрии отвергли пожелания депутатов.

Читайте ранее в этом сюжете: Спикер думы Екатеринбурга отказался принимать бюджет на 2020 год