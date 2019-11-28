Москва, , 11:59 — REGNUM Российские дилеры китайской компании Cherry скорректировали цены на две модели. Об этом 28 ноября сообщается на сайте «Цена-Авто».

Стоит отметить, что не так давно в России изменилась стоимость новой модели Chery Tiggo 4. И вот теперь цена изменилась еще на две модели китайской марки — Tiggo 2 и Tiggo 3. При этом речь идет только о комплектации Comfort этих машин.

Стоит отметить, что реализация Cherry Tiggo 2 в комплектации Basic в России прекратилась. А Comfort стала начальной для этого авто. Цена на эту комплектацию стала дешевле на 50 тыс. рублей и составила 749 900 рублей.

Следующая комплектация Tiggo 2, Luxury, осталась по прежней цене. С механической коробкой передач она стоит 799 900 рублей, а с «автоматом» — 849 900 рублей. Оснащаются кроссоверы Cherry Tiggo 2 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 106 л. с. и имеют привод 4×4.

А вот кроссовер Chery Tiggo 3 в комплектации Comfort, наоборот, подорожал на 10 тыс. рублей. На данный момент в России его стоимость составляет 809 900 руб.

Напомним, что последнее повышение стоимость кроссоверов Chery Tiggo 2 было в июле 2019 года — тогда она выросла на 30 — 50 тыс. рублей.

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