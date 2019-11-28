Тюмень, , 11:48 — REGNUM Расположенный в Тюмени Антипинский нефтеперерабатывающий завод получил послабления от федеральных и областных властей. Эксперты связывают это со сменой собственников, сообщает Накануне.RU.

В сентябре 2019 года стало известно, что было принято решение об изменении условий лицензий на Воронцовское, Гремячевское и Могутовское месторождения в Оренбургской области, принадлежащие АНПЗ. Теперь эти участки могут быть проданы на торгах за $700−800 млн. Ранее с соответствующей просьбой глава «Сбербанка» Герман Греф обратился к президенту России Владимиру Путину.

Также налоговые льготы для Антипинского НПЗ в ноябре 2019 года утвердили депутаты Тюменской областной думы. Завод получил послабление по налогу на прибыль организации в размере 14% до 2022 года.

«Это общая стратегия поддержки реальных производств на территории. Поэтому нужны стимулирующие льготы. И, если это будут конкурентоспособные предприятия, то бюджет будет получать дополнительные доходы», — пояснил изданию логику решения парламентариев депутат Тюменской областной думы Михаил Селюков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года у Антипинского НПЗ сменился собственник. Российская компания ООО «Сокар Энергоресурс» приобрела 80% акций предприятия. Участниками ООО являются азербайджанская фирма SOCAR и ПАО «Сбербанк». Данное совместное предприятие ООО «Сокар Энергоресурс» получило контроль над заводом и его месторождениями в Оренбургской области.

Антипинский НПЗ — частный нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Тюмени. Ранее принадлежал российской группе «Новый поток».