Ярославль, 28 ноября 2019, 11:48 — REGNUM В Ярославле управляющие компании массово отказываются от управления домами, при этом в «брошенных» домах люди остаются один на один с коммунальными проблемами. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Ситуация обострилась перед новым годом, когда у многих домов истекает действия договоров управления. За два месяца управляющие компании уведомляют жильцов и власти об отказе от работы, предлагая найти другую организацию.
Главная причина — убыточность работы на «проблемных домах». Так в конце октября уведомления о расторжении договоров получили жители домов на улице Урицкого, 69 корп 1, 2, 3 в Дзержинском районе. Это бывшие общежития. В «РЭУ-18», которое сейчас управляет домами, говорят, что больше не могут работать себе в убыток.
Людям предлагают самостоятельно заключить договоры с ресурсоснабжающими организациями, но как это делать, они не понимают. В центральном Кировском районе города жители дома по улице Салтыкова-Щедрина 17/18 также получили уведомления о расторжении от управдома Кировского района. По словам председателя совета дома, такие же документы получили еще 15 домов в центре города. В отличие от Дзержинского района, здесь люди исправно платят за коммунальные услуги. Но все равно управляющим компаниям они не нужны.
Не захотел пояснить свою позицию по телефону директор управдома и корреспонденту ИА REGNUM. Как считает Елена Большакова, маленькие дома центра города управляющей компании обслуживать невыгодно. Обеспокоенность людей обоснована. Например, жители дома на Портовой набережной 10 б во Фрунзенском районе уже несколько лет живут без управляющей компании.
Сейчас жители дома на Портовой набережной в отчаянии. Дом отключили от канализации, нечистоты текут прямо в Волгу. Суд по иску прокуратуры обязал жителей дома и мэрию обеспечить очистку стоков. Но как жители это сделают, они не знают. Своего водоканала у них нет.
В департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля рассказали, что в городе сейчас порядка 70 домов, где вообще не выбран способ управления. То есть управляющая компания отказалась от обслуживания, а люди на себя брать ответственность не хотят. В этом случае органы местного самоуправления проводят конкурс по выбору новой обслуживающей организации. Но, как правило, они проходят безрезультатно. Другим компаниям такие дома не нужны.
Ситуация складывается абсурдная — жители, недовольные состоянием своего дома, жалуются в департамент государственного жилищного надзора. Департамент штрафует управляющую компанию. А у управляющей компании нет других денег, кроме как денег жителей. В итоге такой дом проще бросить.
Только за 9 месяцев 2019 года департамент государственного жилищного надзора Ярославской области, по данным сайта правительства области, оштрафовал управляющие компании на 20 млн рублей. На эти деньги можно было бы провести немало ремонтных работ. Но они должны поступить в областной бюджет, откуда на текущий ремонт жилья они уже никак не попадут. Должны, потому что не факт, что поступят. Большинство штрафов управляющие компании оспаривают в суде, тратя на это также деньги жителей.
Попытка мэрии Ярославля в 2017 году создать муниципальную управляющую компанию, которая могла бы решить проблемы таких домов, провалилась. Из-за убытков МУП «Управляющая дирекция города Ярославля» остановило работу по управлению домами. Частично помощь «брошенным домам» оказывает также муниципальный «Ярославльлифт», но его сил на это не хватает.
Пока что решения проблемы не видно. У людей не хватает сил самостоятельно управлять маленькими старыми домами, управляющие компании отказываются от них из-за убыточности и высоких штрафов, у местных властей нет инструментов воздействия на ситуацию, а региональные власти ограничиваются репрессивными мерами, которые только усугубляют ситуацию.