Ярославль, , 11:48 — REGNUM В Ярославле управляющие компании массово отказываются от управления домами, при этом в «брошенных» домах люди остаются один на один с коммунальными проблемами. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Ситуация обострилась перед новым годом, когда у многих домов истекает действия договоров управления. За два месяца управляющие компании уведомляют жильцов и власти об отказе от работы, предлагая найти другую организацию.

Брошенный дом на Портовой набережной

Главная причина — убыточность работы на «проблемных домах». Так в конце октября уведомления о расторжении договоров получили жители домов на улице Урицкого, 69 корп 1, 2, 3 в Дзержинском районе. Это бывшие общежития. В «РЭУ-18», которое сейчас управляет домами, говорят, что больше не могут работать себе в убыток.

«Три дома накопили огромный долг — 8,5 млн рублей. Платежи составляют 60−70%. Управляющая компания вынуждена платить за воду, тепло, канализацию свои деньги. Прямых договоров с ресурсоснабжающими организациями у людей нет. Взыскать с жителей долги практически невозможно. Есть масса судебных решений, но они не исполняются, исполнительные листы возвращаются», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM главный инженер «РЭУ-18» Людмила Насонова.

Людям предлагают самостоятельно заключить договоры с ресурсоснабжающими организациями, но как это делать, они не понимают. В центральном Кировском районе города жители дома по улице Салтыкова-Щедрина 17/18 также получили уведомления о расторжении от управдома Кировского района. По словам председателя совета дома, такие же документы получили еще 15 домов в центре города. В отличие от Дзержинского района, здесь люди исправно платят за коммунальные услуги. Но все равно управляющим компаниям они не нужны.

«Жителей 15 домов, с которыми УК Кировского района не продляет договор, собирали на собрание 13 ноября в администрации Кировского и Ленинского районов. Степень возмущения народа была непредсказуемо высокой. Кто вытирал слезы, кто принимал «сердечные», кто возмущенно кричал, что с людьми так поступать нельзя. Среди выступающих были и заслуженные врачи Ярославля, и преподаватели вузов, и другой уважаемый, достойный народ. Просто люди устали от проблем ЖКХ, боятся перемен, многие готовы хоть «на колени встать», лишь бы не выгоняли. Но представители Кировского управдома на собрание не пришли», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM председатель совета дома по улице Салтыкова-Щедрина Елена Большакова.

Не захотел пояснить свою позицию по телефону директор управдома и корреспонденту ИА REGNUM. Как считает Елена Большакова, маленькие дома центра города управляющей компании обслуживать невыгодно. Обеспокоенность людей обоснована. Например, жители дома на Портовой набережной 10 б во Фрунзенском районе уже несколько лет живут без управляющей компании.

«Дом бросили. Нас бросили. Половина квартир отопления не имеет. Проблемы с канализацией. Управляющая компания от дома отказалась, к самоуправлению нас подвели обманным путем. Сотрудники администрации нас уведомляли о том, что нас не бросят ни в одной ситуации, но сейчас мы никому не нужны» — рассказала корреспонденту ИА REGNUM жительница дома Катерина Флавьянова.

Сейчас жители дома на Портовой набережной в отчаянии. Дом отключили от канализации, нечистоты текут прямо в Волгу. Суд по иску прокуратуры обязал жителей дома и мэрию обеспечить очистку стоков. Но как жители это сделают, они не знают. Своего водоканала у них нет.

В департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля рассказали, что в городе сейчас порядка 70 домов, где вообще не выбран способ управления. То есть управляющая компания отказалась от обслуживания, а люди на себя брать ответственность не хотят. В этом случае органы местного самоуправления проводят конкурс по выбору новой обслуживающей организации. Но, как правило, они проходят безрезультатно. Другим компаниям такие дома не нужны.

«Есть дома, где конкурсы на выбор управляющей организации проходили 5 раз, но никто на них не заявляется. Лицензионные требования очень строгие, дома в ветхом состоянии. Средств на содержание и ремонт жилья с таких домов собирается очень мало, денег на текущий ремонт практически нет, а штрафы, если люди жалуются в контролирующие органы, для управляющих организаций очень большие. Проблема в том, что сделать ремонт в доме без управления почти невозможно. Чтобы собрать на него деньги, нужно решение общего собрания с двумя третями голосов. Как правило люди отказываются», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM первый заместитель департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Наталья Шетнева.

Ситуация складывается абсурдная — жители, недовольные состоянием своего дома, жалуются в департамент государственного жилищного надзора. Департамент штрафует управляющую компанию. А у управляющей компании нет других денег, кроме как денег жителей. В итоге такой дом проще бросить.

«Люди на нас жалуются, нас штрафуют и выдают предписания о том, что необходимо сделать ремонт. Но на какие деньги делать этот ремонт, если жители нам должны, а нужно еще и штраф заплатить?», — задает вопрос главный инженер «РЭУ-18» Людмила Насонова.

«Жилищный надзор не работает. Они приходят, штрафуют, а проблемы в итоге не решаются. Просто оштрафовать — это мало, надо что-то делать дальше. Люди сами не могут организоваться. Они до сих пор живут в СССР, думают, что им все должны сделать бесплатно», — говорит председатель совета дома на улице Салтыкова-Щедрина Елена Большакова.

Только за 9 месяцев 2019 года департамент государственного жилищного надзора Ярославской области, по данным сайта правительства области, оштрафовал управляющие компании на 20 млн рублей. На эти деньги можно было бы провести немало ремонтных работ. Но они должны поступить в областной бюджет, откуда на текущий ремонт жилья они уже никак не попадут. Должны, потому что не факт, что поступят. Большинство штрафов управляющие компании оспаривают в суде, тратя на это также деньги жителей.

Попытка мэрии Ярославля в 2017 году создать муниципальную управляющую компанию, которая могла бы решить проблемы таких домов, провалилась. Из-за убытков МУП «Управляющая дирекция города Ярославля» остановило работу по управлению домами. Частично помощь «брошенным домам» оказывает также муниципальный «Ярославльлифт», но его сил на это не хватает.

Пока что решения проблемы не видно. У людей не хватает сил самостоятельно управлять маленькими старыми домами, управляющие компании отказываются от них из-за убыточности и высоких штрафов, у местных властей нет инструментов воздействия на ситуацию, а региональные власти ограничиваются репрессивными мерами, которые только усугубляют ситуацию.