Томск, , 11:27 — REGNUM По сравнению со вторым кварталом 2019 года количество выявленных нелегальных участников финансового рынка в Сибири выросло на 20%, сообщил начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Сибирского ГУ Банка России Андрей Шепелев.

Как сообщили ИА REGNUM в администрации Томской области, эксперты Сибирского ГУ Банка России выявили в регионе пять организаций, нелегально выдававших потребительские займы населению. Одна из таких организаций незаконно использовала в названии словосочетание «микрокредитная компания».

Эксперты советуют сообщать о нелегальных участниках финансового рынка в Банк России и правоохранительные органы.

Всего в регионах Сибири, а также в Бурятии и Забайкальском крае за третий квартал 2019 года выявлено 166 нелегальных участников финансового рынка. Большинство (более 80%) занималось незаконной выдачей потребительских займов населению.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России продолжает исключать из реестра микрокредитные организации.

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