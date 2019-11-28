Сеул, , 11:34 — REGNUM В октябре 2019 года более 1,8 млн иностранцев посетили южнокорейские магазины беспошлинной торговли (Duty Free). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейской ассоциации магазинов беспошлинной торговли.

Согласно опубликованным данным, в октябре текущего года южнокорейские магазины беспошлинной торговли посетили 1 806 199 иностранцев.

Известно, что в июле 2016 года в стране зафиксировали рекордное число иностранцев, посетивших Duty Free (1,91 млн человек). Однако начиная с августа 2016 года данный показатель начал стремительно сокращаться.

В прошлом месяце объем продаж магазинов беспошлинной торговли увеличился на 34,5%, до 2,18 трлн вон (~$1,85 млрд). Известно, что это второй высокий показатель после 2,24 трлн вон (~$1,9 млрд), заработанных магазинами в сентябре текущего года.

Специалисты отмечают, что продажи внутри страны сократились на 0,2%, однако за рубежом, напротив, выросли на 43,1%.