Москва, , 11:13 — REGNUM С государственной корпорации «Роскосмос» исполнитель по госконтракту АО «НПО им. С. А. Лавочкина», участвующее в реализации крупного международного проекта по изучению Марса «ЭкзоМарс-2020», потребовал выплаты долга. Слушания по иску на сумму 17,24 млн рублей назначены на 12 декабря 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Истец является второй стороной сразу по нескольким контрактам, в иске не уточняется, по какому из них возникла задолженность. Известно лишь, что он был заключён в августе 2012 года.

Иск подан 15 ноября 2019 года, к производству его приняли 24 ноября.

Напомним, сегодня, 28 ноября 2019 года, московский арбитраж должен начать рассмотрение иска Роскосмоса к этому же НПО. Сумма претензий госкорпорации превышает 86,751 млн рублей. До этого с компании была взыскана неустойка по одному из госконтрактов в размере 1,5 млн рублей.

Роскосмос требует крупную сумму с участника проекта по изучению Марса