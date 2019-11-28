Додома, , 13:56 — REGNUM В районе Руангва области Линди, Танзания, готовится проект строительства завода по производству аккумуляторов для мобильных телефонов.

По информации танзанийского новостного издания HabariLeo, помощник премьер-министра Танзании Кассима Маджаливы по делам района Фазил Ливака сообщил, что завод будет закупать сырье в местном округе, что поспособствует привлечению инвестиций со стороны мобильной индустрии.

По его словам Ливаки, в Руангве находятся необходимые металлы для производства, так что в этом же округе появятся и заводы по добыче материалов для изготовления аккумуляторов.

Он отметил, что сырье для производства не является проблемой в Руангве, поскольку здесь добывается много полезных ископаемых, в том числе золото, графит, драгоценные камни, железо и медь, в регионе уже есть шахты, отрасль получает достаточное количество инвестиций.

Помощник премьер-министра поблагодарил президента Джона Магуфули за выдачу разрешения на реализацию проектов Руангве и улучшение жизни населения страны.