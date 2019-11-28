Нижний Новгород, , 10:58 — REGNUM Нижегородский арбитраж 16 декабря 2019 года начнёт рассматривать спор о гостинице в Нижнем Новгороде. Ответчиками по иску предпринимателя выступают мэрия города и министерство строительства Нижегородской области. По адресу спорного здания находится действующий отель, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск был подан индивидуальным предпринимателем Вадимом Чугуновым 24 октября 2019 года. Третьими лицами в деле участвуют департамент градостроительной деятельности и развития агломерации региона, минзеимущество области, ГУ МЧС России по Нижегородской области, администрация Нижегородского района столицы, управление Росреестра по области и инспекция стройнадзора.

Предприниматель требует признания права собственности за собой на здание гостиницы по улице Родионова, 110 в Нижнем Новгороде.