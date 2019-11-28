Нур-Султан, , 10:56 — REGNUM По итогам первых девяти месяцев 2019 года в Казахстане произведено 754 тыс. тонн мяса, что на 5% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 28 ноября сообщает аналитический портал EnergyProm со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики.

За отчетный период в Казахстан было импортировано 125,5 тыс. тонн мяса, а экспортировано — 15,6 тыс. тонн. Собственное производство обеспечивает внутренние потребности на 87%. По некоторым позициям доля импорта еще выше. В частности, импортная колбаса занимает 38% рынка в республике.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых пяти месяцев 2019 года объем производства мяса в Казахстане составил 114 709 тонн, что на 3,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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