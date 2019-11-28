Курган, , 10:51 — REGNUM В Курганской области долги арендаторов за пользование лесами на данный момент составляют свыше 20 млн рублей. Это говорит, что проводимая региональным департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды претензионная работа является неэффективной и недостаточной, сообщили корреспонденту РЕ в пресс-службе прокуратуры Зауралья.

Несмотря на длительные сроки задолженности арендных платежей, департамент не требовал через суд принудительного взыскания долгов, не расторгал договоры с неплательщиками.

Кроме того, в департаменте в ходе проверки выявлены нарушения законодательства о государственной службе и противодействии коррупции.

После прокурорского представления директор департамента принял меры к принудительному взысканию с лесопользователей имеющейся задолженности.

К дисциплинарной ответственности привлечены заместитель директора департамента и начальник отдела экономики управления лесного хозяйства.

Читайте ранее в этом сюжете: Многие арендаторы леса в Зауралье нарушают условия договоров