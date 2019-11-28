Томари, Сахалинская область, , 10:49 — REGNUM Администрация сахалинского райцентра Томари для украшения новогодней площади заказала светящихся ледяных мышей на 2,75 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Создавать ледяные шедевры в Томари, а также в Южно-Сахалинске, будут ледовые скульпторы из Хабаровска и Владивостока. На площади в Томари, по данным ИА Сахалин и Курилы, появятся ледяная крыса — символ года ‑ и мышата, все фигурки будут светиться в темноте. Также на площади будет установлен ледяной трон, аттракцион Чаша, и ледяная же фоторамка.

В Томари и посёлках района установят новогодние горки для детворы.

Как сообщало ИА REGNUM, главную площадь Хабаровска к Новому году украсят ледяной крысой, ледяными тронами. Главная ёлка края высотой в 20 метров будет собрана из 190 живых елей.