Сеул, , 10:48 — REGNUM В октябре 2019 года экспорт японского пива в Южную Корею опустился до нуля. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства финансов Японии.

Согласно опубликованным данным, в прошлом месяце, поставки пива японского производства, некогда лидировавшего на рынке Южной Кореи, упали до нуля.

Для сравнения в октябре 2018 года экспорт пива составил 800 млн йен (~$7,3 млн).

Из-за бойкота японских товаров, продолжающегося в Южной Корее, экспорт японского пива в сентябре сократился на 99,9%, а в октябре — на 100%.

Отметим, что в октябре 2019 года общий экспорт японских товаров в Южную Корею сократился на 23,1%, до 381,8 млрд (~$3,5 млрд).