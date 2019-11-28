Новосибирск, , 10:34 — REGNUM Новосибирский арбитраж отказал кемеровской компании «МВМ» в удовлетворении иска, в котором она пыталась оспорить приказ департамента по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра) о досрочном прекращении права пользования недрами. В споре речь шла о Терсинском месторождении подземных минеральных вод в Новокузнецком районе Кемеровской области, где планировалось организовать промышленный розлив. Решение суда, вынесенное 27 ноября 2019 года, пока не изготовлено, подробности неизвестны. Решение ещё может быть оспорено, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В феврале 2014 года управлением по недропользованию по Кемеровской области ООО «МВМ» была выдана лицензия на разработку (разведку и добычу) Терсинского месторождения подземных минеральных вод — КЕМ 01778 МЭ. По данным ЕГРЮЛ, компания была учреждена в посёлке Загадное Новокузнецкого района Кемеровской области в июле 2013 года. Уставный капитал — 17,2 тыс. рублей, основной вид деятельности — производство минеральной воды. Владельцы — директор Виктор Иванов (доля — 45%) и Анна Болдырева. У Иванова также есть компания «Терсинка», которая работает в той же сфере с сентября 2009 года.

Приказом Сибнедр в июле 2019 года право пользования недрами досрочно прекратили, но компания с этим не согласилась и попытались оспорить приказ ведомства за номером 285 «О досрочном прекращении права пользования недрами по лицензии КЕМ 01778 МЭ». Истец также требовал наложить обеспечительные меры в виде приостановки действия.

«Заявление мотивировано фактической остановкой производственной деятельности общества в результате издания оспариваемого приказа и причинением возможного ущерба заявителю в этой связи», — отмечалось в материалах дела.

Суд отклонил ходатайство и также отказал в удовлетворении иска. Третьим лицом в споре выступало ООО «Новомакт», которое привлекли, так как компания ранее имела лицензию на разработку месторождения угольных запасов на участке, что размещён в одном округе с месторождением воды.

В 2019 году компания «МВМ» также отдельным иском пыталась признать незаконными действия Сибнедр, которые выразились в протоколе комиссии по согласованию техпроектов разработки месторождения природных ископаемых. В оспариваемом документе заявителю было отказано в согласовании проектной документации «Технологическая схема разработки Терсинского месторождения минеральных подземных вод». У комиссии возникли многочисленные претензии к документации, среди которых — «не разработаны мероприятия по очистке сбрасываемых неиспользованных минеральных вод с целью исключения неблагоприятного воздействия на поверхностный водный объект — реку Верхняя Терсь», «оценка состояния окружающей среды не отражает истинного положения, а именно: отсутствуют сведения о фактическом изменении поймы реки Верхняя Терсь, образовавшемся в процессе сброса неиспользуемых минерализованных вод, и последствиях такого воздействия» и так далее.

В суде недропользователь заявил, что в действиях департамента, на его взгляд, имеется «стремление лишить ООО «МВМ» права пользования недрами по основаниям, которые само заинтересованное лицо и создаёт».

"При этом из изложения пунктов замечаний ТКР в протоколе видно, что они сделаны декларативно, без конструктивных предложений, которые могли быть сделаны специалистами и экспертами в случае объективного рассмотрения проекта», — заявил истец.

В августе 2019 года суд отказал в удовлетворении и этого иска. Оспорить вердикт в вышестоящей инстанции в октябре истец не смог.